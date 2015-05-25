​В Пакистане совершено нападение на сына президента

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел ночью на пути следования конвоя Талата Мамнуна - сына президента Пакистана Мамнуна Хусейна, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В результате нападения в городе Хаб в западной провинции Белуджистан погибли трое и пострадали 13 человек, включая четверых полицейских из сопровождения Талата. Он сам не пострадал.

Взрывное устройство было прикреплено к припаркованному у дороги мотоциклу и приведено в действие дистанционно.

Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку.