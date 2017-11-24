В Пакистане смертник на мотоцикле убил заместителя начальника полиции

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В пакистанском Пешаваре террорист-смертник протаранил на своем мотоцикле автомобиль заместителя начальника полиции провинции Хайбер-Патунхва, убив его и охранника, ранив шестерых человек, передает Report со ссылкой на Sputnik.
"По словам правоохранительных органов, атака была нацелена на Ашрафа Нура, который также занимал должность генерального инспектора полиции в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва", - говорится в сообщении местной полиции.
После атаки транспортное средство заместителя начальника полиции быстро загорелось.
Пострадавшие шесть сотрудников полиции были госпитализированы.
Пока никто из групп не взял ответственности за взрыв.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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