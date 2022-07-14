В Пакистане силовики ликвидировали десять боевиков "Техрик-е Талибан Пакистан"

В Пакистане при столкновениях в провинции Хайбер-Пахтунхва силовики ликвидировали десять боевиков "Техрик-е Талибан Пакистан".

В Пакистане при столкновениях в провинции Хайбер-Пахтунхва силовики ликвидировали десять боевиков "Техрик-е Талибан Пакистан".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, первый инцидент произошел в округе Северный Вазиристан, где после получения информации о местонахождении террористов, военные развернули розыскную операцию. Обнаружив террористов, силовики завязали перестрелку, при которой шесть преступников были нейтрализованы.

Вторая стычка произошла вблизи границы с Афганистаном, через которую бевики проникли на территорию Пакистана. При перестрелке четверо террористов были ликвидированы.

По данным спецслужб, ликвидированные причастны к терактам против правительственных сил и мирных жителей в регионе.