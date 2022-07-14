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В Пакистане силовики ликвидировали десять боевиков "Техрик-е Талибан Пакистан"

В Пакистане силовики ликвидировали десять боевиков "Техрик-е Талибан Пакистан" В Пакистане при столкновениях в провинции Хайбер-Пахтунхва силовики ликвидировали десять боевиков "Техрик-е Талибан Пакистан".
Другие страны
14 июля 2022 г. 07:12
В Пакистане силовики ликвидировали десять боевиков Техрик-е Талибан Пакистан

В Пакистане при столкновениях в провинции Хайбер-Пахтунхва силовики ликвидировали десять боевиков "Техрик-е Талибан Пакистан".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, первый инцидент произошел в округе Северный Вазиристан, где после получения информации о местонахождении террористов, военные развернули розыскную операцию. Обнаружив террористов, силовики завязали перестрелку, при которой шесть преступников были нейтрализованы.

Вторая стычка произошла вблизи границы с Афганистаном, через которую бевики проникли на территорию Пакистана. При перестрелке четверо террористов были ликвидированы.

По данным спецслужб, ликвидированные причастны к терактам против правительственных сил и мирных жителей в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Pakistan ordusu 10 terrorçunu zərərsizləşdirib

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