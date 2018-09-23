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    В Пакистане семь силовиков погибли при столкновении с боевиками

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Семь сотрудников службы безопасности Пакистана, в том числе командир, погибли в результате столкновения с боевиками во время антитеррористической операции в районе Северный Вазиристан на границе с Афганистаном. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Daily Pakistan со ссылкой на заявление Вооруженных сил страны по связям с общественностью.

    Согласно заявлению, операция была проведена в субботу после того, как были получены данные о группе террористов, которые пересекли границу с Афганистаном и скрывались на территории Пакистана.

    Сообщается, что в ходе перестрелки было убито девять боевиков, процесс их идентификации продолжается.

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