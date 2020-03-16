В Пакистане растет число заразившихся коронавирусом

Новым коронавирусом на территории Пакистана заболели 94 человека.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Dawn.

Самое большое число заразившихся - 76 - на территории провинции Синд, 10 - в провинции Белуджистан, 5 - на территории провинции Гилгит-Балтистан, два в федеральной столичной территории и один в Пенджабе. Как отметил сенатор Муртаза Вахаб, число заразившихся в провинции Синд резко выросло в понедельник после того, как власти сделали анализы людям, прибывшим в провинцию после посещения Ирана.