В Пакистане пройдут парламентские выборы

Выборы в Национальное собрание Пакистана (нижнюю палату парламента), а также законодательные органы провинций Пенджаб, Синд, Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва пройдут в четверг на фоне участившихся террористических нападений.

Выборы в Национальное собрание Пакистана (нижнюю палату парламента), а также законодательные органы провинций Пенджаб, Синд, Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва пройдут в четверг на фоне участившихся террористических нападений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

На места в Национальном собрании претендуют около 5 тыс. кандидатов, на места в региональные законодательные органы - порядка 12 тыс. человек. Зарегистрировано порядка 160 партий и объединений.

Так как предыдущий состав Нацсобрания был распущен досрочно, в соответствии с конституцией республики всеобщее голосование должны были провести в течение 90 дней с даты роспуска, то есть в начале ноября 2023 года. Тем не менее из-за утверждения в августе 2023 г. новой переписи населения, согласно которой число граждан Пакистана увеличилось с 213,2 млн человек до 241,5 млн, избирательная комиссия страны была вынуждена отложить выборы на более поздний срок для внесения изменений в состав избирательных округов и общее число мест в парламенте. В Национальное собрание в этом году будет избрано 336 депутатов (в последнем созыве было 342).

В качестве предварительного периода проведения голосования был заявлен конец января - начало февраля 2024 года. Впоследствии дата всеобщих выборов, 8 февраля 2024 года, была утверждена высшей судебной инстанцией Пакистана - Верховным судом, чье решение в итоге стало основополагающим для избиркома страны и временного правительства во главе с премьер-министром Анвааром-уль-Хаком Какаром.