О нас

В Пакистане пройдут парламентские выборы

В Пакистане пройдут парламентские выборы Выборы в Национальное собрание Пакистана (нижнюю палату парламента), а также законодательные органы провинций Пенджаб, Синд, Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва пройдут в четверг на фоне участившихся террористических нападений.
Другие страны
8 февраля 2024 г. 03:40
В Пакистане пройдут парламентские выборы

Выборы в Национальное собрание Пакистана (нижнюю палату парламента), а также законодательные органы провинций Пенджаб, Синд, Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва пройдут в четверг на фоне участившихся террористических нападений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

На места в Национальном собрании претендуют около 5 тыс. кандидатов, на места в региональные законодательные органы - порядка 12 тыс. человек. Зарегистрировано порядка 160 партий и объединений.

Так как предыдущий состав Нацсобрания был распущен досрочно, в соответствии с конституцией республики всеобщее голосование должны были провести в течение 90 дней с даты роспуска, то есть в начале ноября 2023 года. Тем не менее из-за утверждения в августе 2023 г. новой переписи населения, согласно которой число граждан Пакистана увеличилось с 213,2 млн человек до 241,5 млн, избирательная комиссия страны была вынуждена отложить выборы на более поздний срок для внесения изменений в состав избирательных округов и общее число мест в парламенте. В Национальное собрание в этом году будет избрано 336 депутатов (в последнем созыве было 342).

В качестве предварительного периода проведения голосования был заявлен конец января - начало февраля 2024 года. Впоследствии дата всеобщих выборов, 8 февраля 2024 года, была утверждена высшей судебной инстанцией Пакистана - Верховным судом, чье решение в итоге стало основополагающим для избиркома страны и временного правительства во главе с премьер-министром Анвааром-уль-Хаком Какаром.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

ЦИК: Ильхам Алиев лидирует с 92,05% голосов
ЦИК: Ильхам Алиев лидирует с 92,05% голосов
8 февраля 2024 г. 03:05
Си Цзиньпин поздравил президента Ильхама Алиева
Си Цзиньпин поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 01:25
Ибрахим Раиси поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента
Ибрахим Раиси поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента
8 февраля 2024 г. 00:40
Александр Вучич направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Александр Вучич направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
7 февраля 2024 г. 22:29
Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
7 февраля 2024 г. 21:37
Президент Беларуси поздравил Ильхама Алиева
Президент Беларуси поздравил Ильхама Алиева
7 февраля 2024 г. 20:16
Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах
Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах
7 февраля 2024 г. 20:14
Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи проголосовали в Ханкенди
ФотоПрезидент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи проголосовали в Ханкенди
7 февраля 2024 г. 10:10
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
6 февраля 2024 г. 11:09
Президент Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану
5 февраля 2024 г. 16:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi