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    В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 6,7 - ДОПОЛНЕНО

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло в пятницу на территории Таджикистана.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

    Очаг землетрясения залегал на глубине 137,8 километра. Эпицентр толчков располагался в 27 километрах к северо-западу от населенного пункта Мургаб.

    Данных о жертвах и разрушениях пока не поступало.

    Сильное землетрясение магнитудой 6,7 балла также произошло в Пакистане в 28 километрах на северо-восток от города Мингора.

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