В Пакистане произошло сильное землетрясение

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Сильное землетрясение магнитудой 5,7 произошло в субботу на территории Пакистана, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила Метеорологическая обсерватория Гонконга, землетрясение произошло в 13:05 по местному времени. Эпицентр подземных толчков находился в 160 км к северу от столицы страны - города Исламабад. Данные о глубине залегания очага стихии не приводятся.

Сведений о пострадавших или разрушениях также не поступало. Агентство Синьхуа отмечает, что в Исламабаде ощущались подземные толчки.