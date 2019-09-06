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В Пакистане произошло 2 взрыва

​В Пакистане произошло 2 взрыва

В Пакистане произошло 2 взрыва.

Как передаёт Report со ссылкой на агентство İhlas, оба случая произошли на территории Балучистан, в провинции Кетта.

Так образом, дистанционная бомба взорвалась рядом с компанией “Khezai Chowk". В итоге один человек погиб и 12 получили ранения.

Второй взрыв прогремел в то время как сотрудники безопасности и медиа прибыли на место первого взрыва. Раненные помещены в больницы.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

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