В Пакистане произошли столкновения между полицией и манифестантами

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В пакистанском городе Карачи вспыхнули столкновения между полицией и манифестантами в районе консульства Франции. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих.

Сообщается, что как минимум двое получили ранения.

В Пакистане были усилены меры безопасности в связи с начавшимися по всей стране массовыми акциями протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда во французском сатирическом издании Charlie Hebdo. Ведущие религиозные партии и движения Пакистана призвали всех мусульман страны принять участие в общенациональной акции протеста против публикации французским еженедельником карикатур на пророка.