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    В Пакистане произошли столкновения между полицией и манифестантами

    Стычка вспыхнула возле консульства Франции в Карачи, полиция применила слезоточивый газ

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В пакистанском городе Карачи  вспыхнули столкновения между полицией и манифестантами в районе консульства Франции. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих.

    Сообщается, что как минимум двое получили ранения.

    В Пакистане были усилены меры безопасности в связи с начавшимися по всей стране массовыми акциями протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда во французском сатирическом издании Charlie Hebdo. Ведущие религиозные партии и движения Пакистана призвали всех мусульман страны принять участие в общенациональной акции протеста против публикации французским еженедельником  карикатур на пророка.

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