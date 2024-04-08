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В Пакистане произошел взрыв, есть погибшие и раненые

В Пакистане произошел взрыв, есть погибшие и раненые Два человека погибли, еще 10 получили ранения в результате взрыва бомбы на рынке в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана.
Другие страны
8 апреля 2024 г. 07:16
В Пакистане произошел взрыв, есть погибшие и раненые

Два человека погибли, еще 10 получили ранения в результате взрыва бомбы на рынке в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба полиции страны.

Отмечается, что в округе Хуздар сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в мотоцикле.

В результате инцидента погибли или были ранены мирные жители, которые совершали покупки в связи с приближающимся исламским праздником Ид аль-Фитр.

Сообщается, что пострадавшие, среди которых есть женщины и дети, были доставлены в больницы. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна группировка.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanda partlayış törədilib, ölən və yaralananlar var

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