В Пакистане произошел взрыв, есть погибшие и раненые

Два человека погибли, еще 10 получили ранения в результате взрыва бомбы на рынке в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана.

Два человека погибли, еще 10 получили ранения в результате взрыва бомбы на рынке в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба полиции страны.

Отмечается, что в округе Хуздар сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в мотоцикле.

В результате инцидента погибли или были ранены мирные жители, которые совершали покупки в связи с приближающимся исламским праздником Ид аль-Фитр.

Сообщается, что пострадавшие, среди которых есть женщины и дети, были доставлены в больницы. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна группировка.