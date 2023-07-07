В Пакистане проходит день протеста против осквернения Корана в Швеции

В Пакистане проходит общенациональная акция протеста "День священного Корана" в связи с актом публичного сожжения священной книги мусульман возле мечети в столице Швеции 28 июня.

В Пакистане проходит общенациональная акция протеста "День священного Корана" в связи с актом публичного сожжения священной книги мусульман возле мечети в столице Швеции 28 июня.

Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщает телеканал "Джео-ТВ".

По его информации, демонстрации проходят по всей стране, в них принимают участие разные слои общества, в том числе представители других религий. В Исламабаде митинги организованы в секторах F-6 Markaz и F-6/3, где расположено посольство Швеции в Пакистане.

Как отмечает телеканал, власти Пакистана намерены на всех дипломатических уровнях приложить усилия для предотвращения подобных провокаций в будущем. В частности, 11 июля Исламабад поднимет этот вопрос "на срочных дебатах Совета Безопасности ООН в Женеве от имени Организации исламского сотрудничества (ОИС)".