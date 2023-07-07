О нас

В Пакистане проходит день протеста против осквернения Корана в Швеции

В Пакистане проходит день протеста против осквернения Корана в Швеции В Пакистане проходит общенациональная акция протеста "День священного Корана" в связи с актом публичного сожжения священной книги мусульман возле мечети в столице Швеции 28 июня.
Другие страны
7 июля 2023 г. 16:33
В Пакистане проходит день протеста против осквернения Корана в Швеции

В Пакистане проходит общенациональная акция протеста "День священного Корана" в связи с актом публичного сожжения священной книги мусульман возле мечети в столице Швеции 28 июня.

Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщает телеканал "Джео-ТВ".

По его информации, демонстрации проходят по всей стране, в них принимают участие разные слои общества, в том числе представители других религий. В Исламабаде митинги организованы в секторах F-6 Markaz и F-6/3, где расположено посольство Швеции в Пакистане.

Как отмечает телеканал, власти Пакистана намерены на всех дипломатических уровнях приложить усилия для предотвращения подобных провокаций в будущем. В частности, 11 июля Исламабад поднимет этот вопрос "на срочных дебатах Совета Безопасности ООН в Женеве от имени Организации исламского сотрудничества (ОИС)".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Protest day in Pakistan against desecration of Quran in Sweden

Другие новости из категории

Столтенберг: НАТО готовит дополнительный пакет помощи Украине на 500 млн евро
Столтенберг: НАТО готовит дополнительный пакет помощи Украине на 500 млн евро
7 июля 2023 г. 16:24
Министры G7 договорились создать группу помощи Украине в борьбе с коррупцией
Министры G7 договорились создать группу помощи Украине в борьбе с коррупцией
7 июля 2023 г. 15:50
Вильнюс затратил на приведение в порядок инфраструктуры к саммиту НАТО €10 млн
Вильнюс затратил на приведение в порядок инфраструктуры к саммиту НАТО €10 млн
7 июля 2023 г. 15:39
Латвия, Литва и Польша запросили у НАТО усиления восточного фланга
Латвия, Литва и Польша запросили у НАТО усиления восточного фланга
7 июля 2023 г. 15:25
Новые военные планы НАТО включают развертывание 300 тыс. военных в Европе
Новые военные планы НАТО включают развертывание 300 тыс. военных в Европе
7 июля 2023 г. 15:16
Депутат: Франции нужно выйти из шенгенской зоны
Депутат: Франции нужно выйти из шенгенской зоны
7 июля 2023 г. 14:20
Глава военной администрации Запорожья объявил о подготовке к угрозе взрыва АЭС
Глава военной администрации Запорожья объявил о подготовке к угрозе взрыва АЭС
7 июля 2023 г. 14:19
Евросоюз собирается расширить перечень антироссийских санкций
Евросоюз собирается расширить перечень антироссийских санкций
7 июля 2023 г. 13:44
В Индонезии сибирскую язву подтвердили у 87 человек, трое погибли
В Индонезии сибирскую язву подтвердили у 87 человек, трое погибли
7 июля 2023 г. 13:07
В Англии учителя начали национальную забастовку
В Англии учителя начали национальную забастовку
7 июля 2023 г. 12:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi