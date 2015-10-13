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    В Пакистане приведены в исполнение восемь смертных приговоров

    Среди казненных были преступники, осужденные ранее за убийства

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Восемь смертных приговоров приведены в исполнение сегодня в пакистанской провинции Пенджаб.

    Как сообщает Report со ссылкой на электронную версию газеты Dawn, среди казненных были преступники, осужденные ранее за убийства.

    Мораторий на смертную казнь в Пакистане был полностью снят в отношении всех категорий осужденных 3 марта 2015 года. Тремя месяцами ранее, 16 декабря 2014 года, премьер-министр Пакистана Наваз Шариф принял решение снять мораторий на казнь в отношении террористов. Это произошло после нападения талибов на школу в Пешаваре, жертвами которого стали 150 человек, включая 134 ребенка.

    С 17 декабря 2014 года по настоящее время по всей стране было казнено свыше 230 человек.

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