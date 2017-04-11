В Пакистане приговорен к смертной казни индийский шпион

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Военный суд Пакистана приговорил к смертной казни индийского агента разведывательного агентства Отдел исследований и анализа, который был арестован за шпионаж в 2016 году в провинции Белуджистан.

Как передает Report, об этом сoобщает Синьхуа.

Офицер ВМС Кулбушан Судхир Джадав, также известный как Хуссейн Мубарак Пател, был арестован 3 марта 2016 года в ходе контрразведывательной операции в Машкеле провинции Белуджистан за причастность к шпионажу и саботажу против Пакистана.