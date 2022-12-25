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В Пакистане при взрыве погибли не менее пяти военнослужащих

В Пакистане при взрыве погибли не менее пяти военнослужащих По меньшей мере пять солдат армии Пакистана погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства в юго-западной провинции Белуджистан.
Другие страны
25 декабря 2022 г. 21:37
В Пакистане при взрыве погибли не менее пяти военнослужащих

По меньшей мере пять солдат армии Пакистана погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства в юго-западной провинции Белуджистан.

Как передает Report, об этом в воскресенье сообщила газета Dawn со ссылкой на Управление по связям с общественностью Минобороны страны (ISPR).

По его данным, инцидент произошел в районе населенного пункта Кахан, в восточной части провинции, где начиная с 24 декабря 2022 года Вооруженные Силы исламской республики осуществляют зачистку местности от присутствия террористов.

Отметим, что ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в Пакистане группировка "Армия освобождения Белуджистана".

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