В Пакистане при взрыве погибли четыре силовика

Четверо служащих сил безопасности Пакистана погибли, двое пострадали в результате подрыва машины в пакистанской провинции Белуджистан, сообщает газета Dawn со ссылкой на источники.

Четверо служащих сил безопасности Пакистана погибли, двое пострадали в результате подрыва машины в пакистанской провинции Белуджистан.

Как передает Report, об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на источники.

По данным издания, служащие пограничного корпуса выполняли патрулирование в округе Харнай, где произошел взрыв. Их машина в районе Сафар-Баш наехала на самодельное взрывное устройство. На место происшествия прибыли другие силовики и доставили раненых в больницу.

Ответственность за нападение взяла военизированная организация "Освободительная армия Белуджистана" (ОАБ), которую власти Пакистана считают террористической.