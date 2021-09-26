О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Пакистане при взрыве погибли четыре силовика

В Пакистане при взрыве погибли четыре силовика Четверо служащих сил безопасности Пакистана погибли, двое пострадали в результате подрыва машины в пакистанской провинции Белуджистан, сообщает газета Dawn со ссылкой на источники.
Другие страны
26 сентября 2021 г. 10:30
В Пакистане при взрыве погибли четыре силовика

Четверо служащих сил безопасности Пакистана погибли, двое пострадали в результате подрыва машины в пакистанской провинции Белуджистан.

Как передает Report, об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на источники.

По данным издания, служащие пограничного корпуса выполняли патрулирование в округе Харнай, где произошел взрыв. Их машина в районе Сафар-Баш наехала на самодельное взрывное устройство. На место происшествия прибыли другие силовики и доставили раненых в больницу.

Ответственность за нападение взяла военизированная организация "Освободительная армия Белуджистана" (ОАБ), которую власти Пакистана считают террористической.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Pakistanda partlayış zamanı 4 hərbçi həlak olub, xəsarət alanlar var

Другие новости из категории

В Германии открылись избирательные участки на выборах в Бундестаг
В Германии открылись избирательные участки на выборах в Бундестаг
26 сентября 2021 г. 10:12
Крушение гироплана в Германии, есть погибшие
Крушение гироплана в Германии, есть погибшие
26 сентября 2021 г. 10:01
В Венесуэле задержали семь рабочих компании PDVSA по обвинению в терроризме
В Венесуэле задержали семь рабочих компании PDVSA по обвинению в терроризме
26 сентября 2021 г. 09:16
В Китае при сходе оползня пропали без вести более десяти человек
В Китае при сходе оползня пропали без вести более десяти человек
26 сентября 2021 г. 07:30
Ураган Сэм в Атлантике усилился до четвертой категории
Ураган "Сэм" в Атлантике усилился до четвертой категории
26 сентября 2021 г. 06:48
В США поезд сошел с рельсов, есть погибшие и раненые
ФотоВ США поезд сошел с рельсов, есть погибшие и раненые
26 сентября 2021 г. 06:36
В Сирии спецназ Турции нейтрализовал террористов
В Сирии спецназ Турции нейтрализовал террористов
26 сентября 2021 г. 06:17
Жители Кабула жалуются на рост цен и дефицит лекарств
Жители Кабула жалуются на рост цен и дефицит лекарств
26 сентября 2021 г. 05:47
В США задержали мексиканских военных, случайно пересекших границу с США
В США задержали мексиканских военных, случайно пересекших границу с США
26 сентября 2021 г. 05:12
Сегодня в Германии пройдут парламентские выборы
Сегодня в Германии пройдут парламентские выборы
26 сентября 2021 г. 01:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi