В Пакистане при столкновении автобуса и грузовика погибли 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли, еще 15 пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в провинции Пенджаб.

По меньшей мере 20 человек погибли, еще 15 пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в пакистанской провинции Пенджаб.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на спасательную службу.

По ее данным, инцидент произошел утром на автомагистрали недалеко от города Файсалабад. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Карачи - Исламабад, врезался в грузовик, перевозивший цистерны с дизельным топливом. В результате столкновения горючее сдетонировало, пламя охватило оба транспортных средства.

Отмечается, что в автобусе находились не менее 40 человек.