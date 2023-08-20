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В Пакистане при столкновении автобуса и грузовика погибли 20 человек

В Пакистане при столкновении автобуса и грузовика погибли 20 человек По меньшей мере 20 человек погибли, еще 15 пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в провинции Пенджаб.
Другие страны
20 августа 2023 г. 12:45
В Пакистане при столкновении автобуса и грузовика погибли 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли, еще 15 пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в пакистанской провинции Пенджаб.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на спасательную службу.

По ее данным, инцидент произошел утром на автомагистрали недалеко от города Файсалабад. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Карачи - Исламабад, врезался в грузовик, перевозивший цистерны с дизельным топливом. В результате столкновения горючее сдетонировало, пламя охватило оба транспортных средства.

Отмечается, что в автобусе находились не менее 40 человек.

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