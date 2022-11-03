В Пакистане при покушении на экс-премьера Имрана Хана погиб человек

Один человек погиб и еще 13 получили ранения в четверг в ходе покушения на бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана в округе Гуджранвала.

Один человек погиб и еще 13 получили ранения в четверг в ходе покушения на бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана в округе Гуджранвала.

Как сообщает индийский телеканал NDTV, Хан был доставлен в больницу Лахора с ранением в правую ногу.

По этой информации, врачи считают, что жизнь политика вне опасности. Среди раненых также сенатор Фейсал Джавед и лидер пенджабского отделения партии "Техрик-и-инсаф" ("Движение за справедливость") Ахмед Чатта. По данным газеты Dawn, погибшего звали Муаззам Наваз, информация о его личности не приводится.