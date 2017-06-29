В Пакистане при падении кабины канатной дороги погибли более десяти человек

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 человек погибли, еще двое пострадали в результате падения кабины канатной дороги на севере Пакистана.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на спасателей.

По словам очевидца, инцидент в регионе Гальят (Galiyat) произошел в четверг из-за мощного ветра. Пострадавшие были госпитализированы. По словам источников среди спасателей, 12 человек скончались на месте. Тела погибших были переданы родственникам.

По данным телеканала, фуникулер был установлен местными жителями самостоятельно без согласования с соответствующими ведомствами.

Семьи жертв в качестве протеста вышли на основную улицу, что привело к серьезным затруднениям в движении автотранспорта.