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В Пакистане при обстреле избирательного участка погиб полицейский

В Пакистане при обстреле избирательного участка погиб полицейский Обстрел сотрудников на избирательном участке совершен в Пакистане, один полицейский погиб.
Другие страны
8 февраля 2024 г. 09:14
В Пакистане при обстреле избирательного участка погиб полицейский

Обстрел сотрудников на избирательном участке совершен в Пакистане, один полицейский погиб.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал ARY News.

По его информации, инцидент произошел в округе Танк провинции Хайбер-Пахтунхва. Голосование там было остановлено.

Ранее МВД Пакистана распорядилось временно прекратить оказание услуг мобильной связи на территории всей страны из-за начавшихся выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента). Такое решение было принято в целях безопасности в свете недавнего роста террористической активности в стране.

Выборы в Национальное собрание и законодательные органы провинций начались в Пакистане в 08:00 и продлятся до 17:00. Наиболее перспективными политическими объединениями в контексте предстоящих выборов являются Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза) и Пакистанская народная партия.

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Версия на английском языке Police officer killed in shooting at polling station in Pakistan
Версия на азербайджанском языке Pakistanda seçki məntəqəsi atəşə tutulub, polis əməkdaşı ölüb

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