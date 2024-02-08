В Пакистане при обстреле избирательного участка погиб полицейский

Обстрел сотрудников на избирательном участке совершен в Пакистане, один полицейский погиб.

Обстрел сотрудников на избирательном участке совершен в Пакистане, один полицейский погиб.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал ARY News.

По его информации, инцидент произошел в округе Танк провинции Хайбер-Пахтунхва. Голосование там было остановлено.

Ранее МВД Пакистана распорядилось временно прекратить оказание услуг мобильной связи на территории всей страны из-за начавшихся выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента). Такое решение было принято в целях безопасности в свете недавнего роста террористической активности в стране.

Выборы в Национальное собрание и законодательные органы провинций начались в Пакистане в 08:00 и продлятся до 17:00. Наиболее перспективными политическими объединениями в контексте предстоящих выборов являются Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза) и Пакистанская народная партия.