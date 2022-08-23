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В Пакистане при обрушении крыши мечети погибли 15 человек

В Пакистане при обрушении крыши мечети погибли 15 человек По меньшей мере 15 человек погибли, еще 70 получили ранения в результате обрушения крыши мечети в пакистанской провинции Синд.
Другие страны
23 августа 2022 г. 19:05
В Пакистане при обрушении крыши мечети погибли 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли, еще 70 получили ранения в результате обрушения крыши мечети в пакистанской провинции Синд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Express Tribune.

По ее данным, инцидент произошел в городе Хайрпур, расположенном в северной части провинции. Причиной происшествия стали продолжавшиеся в течение нескольких дней ливневые дожди, которые размыли опорные конструкции строения, спровоцировав обрушение крыши. Находившиеся в мечети люди ранее лишились домов из-за наводнений, а само здание использовалось в качестве временного убежища для пострадавших, уточняет газета.

Мусонные дожди, продолжающиеся в Пакистане с июня, привели к масштабным наводнениям и оползням на всей территории страны.

По данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана, число погибших в результате наводнений, вызванных муссонными дождями, достигло 830. Число пострадавших составляет 1 348. Более 93 тыс. домов по всей стране разрушены, около 30 тыс. из них восстановлению не подлежат.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanda məscidin damı uçub, 15 nəfər ölüb

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