В Пакистане при обрушении крыши дома после взрыва газового баллона погибли 6 человек

В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва в результате взрыва газового баллона обрушилась крыша жилого дома, в результате чего погибли 6 человек и еще 2 получили ранения.

В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва в результате взрыва газового баллона обрушилась крыша жилого дома, из-за чего погибли 6 человек и еще 2 получили ранения.

Как передает Report , об этом сообщает местная газета Dawn.

Согласно информации, инцидент произошел в районе Мардан. Власти уточнили, что взрыв баллона произошел в одном из домов, после чего обрушилась крыша двухэтажного здания.

В результате обрушения под завалами оказались люди — шесть из них скончались, двое получили тяжелые ранения.

В ходе спасательной операции, которая длилась семь часов, из-под обломков удалось извлечь 8 человек.