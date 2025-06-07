В Пакистане при обрушении крыши дома после взрыва газового баллона погибли 6 человек

В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва в результате взрыва газового баллона обрушилась крыша жилого дома, из-за чего погибли 6 человек и еще 2 получили ранения.
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Согласно информации, инцидент произошел в районе Мардан. Власти уточнили, что взрыв баллона произошел в одном из домов, после чего обрушилась крыша двухэтажного здания.
В результате обрушения под завалами оказались люди — шесть из них скончались, двое получили тяжелые ранения.
В ходе спасательной операции, которая длилась семь часов, из-под обломков удалось извлечь 8 человек.