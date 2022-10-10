В Пакистане при обрушении крыши дома погибли 9 человек

По меньшей мере девять человек погибли в результате обрушения крыши жилого дома в пакистанском регионе Гилгит-Балтистан.

По меньшей мере девять человек погибли в результате обрушения крыши жилого дома в пакистанском регионе Гилгит-Балтистан.

Как передает Report, об этом сообщила газета Doon со ссылкой на полицию.

По ее данным, инцидент произошел в воскресенье утром в городе Чилас, расположенном в северной части региона. Причиной происшествия стало ветхое состояние глинобитной крыши. Издание пишет, что в результате внезапного обрушения погибли восемь детей и одна женщина. Их тела удалось извлечь из-под обломков в ходе двухчасовой спасательной операции.