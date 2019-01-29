В Пакистане при нападении на полицейский участок погибли два человека

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере двое полицейских погибли, еще 19 человек пострадали в результате нападения неизвестных на полицейский участок в городе Лоралай пакистанской провинции Белуджистан, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Четверо вооруженных человек ворвались в участок и открыли огонь. В районе также был слышен взрыв. Двое нападавших были убиты ответным огнем.

Пострадавших доставили в ближайшую больницу, четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Зона перестрелки оцеплена, к месту стянуты дополнительные подразделения полиции.

Мотивы нападавших и их возможная принадлежность к одной из террористических группировок пока не установлены.