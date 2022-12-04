В Пакистане при нападении экстремистов погибли трое полицейских

По меньшей мере три сотрудника правоохранительных органов погибли в результате вооруженного нападения экстремистов на полицейский фургон в провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане.
Как передает Report, об этом сообщает газета
"Трое полицейских погибли в результате нападения", - сказал изданию представитель полиции.
Он отметил, что начата поисковая операция, а правоохранители ведут расследование обстоятельств инцидента.
Ответственность за нападение взяла на себя радикальная группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" ("Движение талибов Пакистана").