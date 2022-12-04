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В Пакистане при нападении экстремистов погибли трое полицейских

В Пакистане при нападении экстремистов погибли трое полицейских По меньшей мере три сотрудника правоохранительных органов погибли в результате вооруженного нападения экстремистов на полицейский фургон в провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане.
Другие страны
4 декабря 2022 г. 11:31
В Пакистане при нападении экстремистов погибли трое полицейских

По меньшей мере три сотрудника правоохранительных органов погибли в результате вооруженного нападения экстремистов на полицейский фургон в провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане.

Как передает Report, об этом сообщает газета Dawn.

"Трое полицейских погибли в результате нападения", - сказал изданию представитель полиции.

Он отметил, что начата поисковая операция, а правоохранители ведут расследование обстоятельств инцидента.

Ответственность за нападение взяла на себя радикальная группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" ("Движение талибов Пакистана").

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