В Пакистане при ДТП погибли 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли, шесть пострадали в ДТП в пакистанской провинции Пенджаб.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал
По данным полиции, инцидент зафиксирован в городе Гуджранвала. Небольшой грузовик врезался в автофургон с пассажирами, после чего произошел взрыв газового баллона, находившегося в задней части пассажирского автомобиля.
Местная полиция отметила, что в больницу доставили семерых пострадавших, впоследствии один из них умер. По информации сотрудников местной больницы, состояние пострадавших оценивается как критическое.