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В Пакистане при ДТП погибли 10 человек

В Пакистане при ДТП погибли 10 человек По меньшей мере 10 человек погибли, шесть пострадали в воскресенье в ДТП в пакистанской провинции Пенджаб.
Другие страны
9 августа 2021 г. 04:26
В Пакистане при ДТП погибли 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли, шесть пострадали в ДТП в пакистанской провинции Пенджаб.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Geo News со ссылкой на местные власти.

По данным полиции, инцидент зафиксирован в городе Гуджранвала. Небольшой грузовик врезался в автофургон с пассажирами, после чего произошел взрыв газового баллона, находившегося в задней части пассажирского автомобиля.

Местная полиция отметила, что в больницу доставили семерых пострадавших, впоследствии один из них умер. По информации сотрудников местной больницы, состояние пострадавших оценивается как критическое.

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