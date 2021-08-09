В Пакистане при ДТП погибли 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли, шесть пострадали в воскресенье в ДТП в пакистанской провинции Пенджаб.

По меньшей мере 10 человек погибли, шесть пострадали в ДТП в пакистанской провинции Пенджаб.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Geo News со ссылкой на местные власти.

По данным полиции, инцидент зафиксирован в городе Гуджранвала. Небольшой грузовик врезался в автофургон с пассажирами, после чего произошел взрыв газового баллона, находившегося в задней части пассажирского автомобиля.

Местная полиция отметила, что в больницу доставили семерых пострадавших, впоследствии один из них умер. По информации сотрудников местной больницы, состояние пострадавших оценивается как критическое.