 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Пакистане перевернулся автобус, погибли 15 паломников

    Еще 39 человек получили ранения

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 15 человек погибли и еще 39 получили ранения в Пакистане в результате аварии пассажирского автобуса в округе Пакпаттан в северо-восточной провинции Пенджаб.

    Как передает Report, об этом на своем сайте сообщает газета "Доон".

    Все 54 пассажира - паломники. Согласно предварительной информации, водитель транспортного средства превысил скорость и не справился с управлением. В результате автобус перевернулся. Среди погибших есть женщины и дети.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi