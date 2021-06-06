В Пакистане пассажирский фургон упал в ущелье

По меньшей мере восемь человек погибли, еще трое пострадали в результате падения пассажирского фургона в ущелье в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.

По меньшей мере восемь человек погибли, еще трое пострадали в результате падения пассажирского фургона в ущелье в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

Как заявили чиновники, среди погибших пассажиров были две женщины и трое детей. По их данным, предварительное расследование показало, что авария произошла, когда водитель фургона потерял контроль над транспортным средством, преодолевая крутой поворот с превышением скорости.

Агентство также сообщило со ссылкой на полицию, что спасатели и волонтеры из числа местных жителей прибыли на место происшествия, чтобы извлечь тела погибших и помочь пострадавшим. Все получившие травмы были доставлены в ближайшую больницу, один из них находится в критическом состоянии.