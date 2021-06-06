О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Пакистане пассажирский фургон упал в ущелье

В Пакистане пассажирский фургон упал в ущелье По меньшей мере восемь человек погибли, еще трое пострадали в результате падения пассажирского фургона в ущелье в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.
Другие страны
6 июня 2021 г. 21:54
В Пакистане пассажирский фургон упал в ущелье

По меньшей мере восемь человек погибли, еще трое пострадали в результате падения пассажирского фургона в ущелье в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

Как заявили чиновники, среди погибших пассажиров были две женщины и трое детей. По их данным, предварительное расследование показало, что авария произошла, когда водитель фургона потерял контроль над транспортным средством, преодолевая крутой поворот с превышением скорости.

Агентство также сообщило со ссылкой на полицию, что спасатели и волонтеры из числа местных жителей прибыли на место происшествия, чтобы извлечь тела погибших и помочь пострадавшим. Все получившие травмы были доставлены в ближайшую больницу, один из них находится в критическом состоянии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Pakistanda sərnişin furqonu dərəyə aşıb, ölənlər var

Экслюзивные новости

Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
7 июня 2021 г. 18:08
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июня 2021 г. 10:32
Одолевший армянина в Украине азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира
Одолевший армянина в Украине азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира
7 июня 2021 г. 09:52
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
4 июня 2021 г. 18:48
Тейс: Действия армянских ВС должны быть решительно осуждены мировым сообществом
Тейс: Действия армянских ВС должны быть решительно осуждены мировым сообществом
3 июня 2021 г. 11:45
Алексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
ФотоАлексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
2 июня 2021 г. 09:38
Министр о взаимном признании дипломов Азербайджана и Турции - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр о взаимном признании дипломов Азербайджана и Турции - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 16:01
Новый министр здравоохранения Украины о приоритетах сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ
Новый министр здравоохранения Украины о приоритетах сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 15:38
Зия Сельчук: Турецкие учителя будут преподавать в школе, которую построят в Шуше - ЭКСКЛЮЗИВ
Зия Сельчук: Турецкие учителя будут преподавать в школе, которую построят в Шуше - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 12:50
Солдат пенитенциарной службы покончил жизнь самоубийством
Солдат пенитенциарной службы покончил жизнь самоубийством
31 мая 2021 г. 11:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi