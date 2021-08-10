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В Пакистане один человек погиб при взрыве в магазине

В Пакистане один человек погиб при взрыве в магазине По меньшей мере один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате взрыва ручной гранаты в магазине в городе Кветта, административном центре юго-западной провинции Белуджистан.
Другие страны
10 августа 2021 г. 06:41
В Пакистане один человек погиб при взрыве в магазине

По меньшей мере один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате взрыва ручной гранаты в магазине в городе Кветта, административном центре юго-западной провинции Белуджистан.

Как передает Report, об этом со ссылкой на местные власти сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, все пострадавшие госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии.

Как указали источники "Синьхуа", в магазине продавались национальные флаги и другая символика ко Дню независимости страны, который пройдет 14 августа. Это второе за последние два дня нападение на продавцов национальных флагов в городе, отметило агентство.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanda partlayış olub, ölən və xəsarət alanlar var

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