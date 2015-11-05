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    ​В Пакистане обрушилась крыша завода: погибли 18 человек

    Еще сто человек до сих пор находятся под завалами

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ В городе Лахор, который находится на востоке Пакистана, обрушилась крыша завода, в результате чего погибли 18 человек, 51 получил ранения, а еще около сотни оказались в ловушке.

    Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом сообщили местные власти.

    «Мы нашли 18 тел и более 70 живых, 51 из них получил ранения и был доставлен в больницы», — отметил высокопоставленный чиновник администрации в Лахоре Мохаммад Усман, добавив, что спасательные работы продолжаются.

    Вооруженные силы сообщили о развертывании специализированных поисковых команд и инженеров, чтобы помочь спасательной операции.

    Катастрофа произошла на фабрике по производству полиэтиленовых пакетов в промышленном районе Сандар, который находится в 45 км к юго-западу от центра города.

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