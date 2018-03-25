В Пакистане неизвестные кинули гранату в толпу на фестивале

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Неизвестные закинули гранату на сцену во время фестиваля в пакистанском городе Дера-Исмаил-Хан, 24 человека получили ранения,

Как передает Report со ссылкой на «РИА Новости», об этом сообщает газета Express Tribune

Инцидент произошел в субботу. По данным очевидцев, гранату кинули с задней стороны сцены. В результате происшествия, по данным властей, ранения получили несколько детей и два сотрудника служб безопасности.

Власти оцепили территорию, где произошел инцидент, мероприятие было приостановлено. Полиция ищет предполагаемых виновников нападения.