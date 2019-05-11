В Пакистане неизвестные открыли стрельбу в гостинице

Несколько вооруженных людей атаковали 5-звездочную гостиницу Pearl Continental в пакистанском городе Гвадар (провинция Белуджистан).

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом пишут местные СМИ со ссылкой на представителей правоохранительных органов Пакистана.

Согласно информации, в настоящее время территория отеля оцеплена полицией, из этого района доносится шум перестрелки. По предварительной информации, в гостиницу проникли трое-четверо боевиков.

СМИ отмечают, что в настоящее время внутри здания находятся не менее 70 человек, в том числе порядка 40 граждан Китая. Данные о возможных жертвах и пострадавших пока не приводятся. Боевики могут быть тяжело вооружены, указывает издание.