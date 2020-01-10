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В Пакистане не менее 11 человек погибли в результате взрыва в мечети

В Пакистане не менее 11 человек погибли в результате взрыва в мечети

Одиннадцать человек погибли, 12 получили ранения в результате взрыва в мечети города Кветта в Пакистане.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал GeoTV со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, взрыв произошел вечером в районе Гусабад. Сообщается, что спасатели прибыли на место происшествия, чтобы доставить пострадавших в больницу.

Полиция сейчас занимается изучением причины взрыва. Правоохранительные органы оцепили территорию и начали расследование инцидента.

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