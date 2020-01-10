В Пакистане не менее 11 человек погибли в результате взрыва в мечети

В Пакистане не менее 11 человек погибли в результате взрыва в мечети

10 января, 2020 19:24

https://report.az/storage/news/19f766e7d4b284ab34d7be01babf85cf/e288ce2d-00a6-4e61-adaa-9cfd53c52be7_292.jpg Одиннадцать человек погибли, 12 получили ранения в результате взрыва в мечети города Кветта в Пакистане. Как передает Report, об этом сообщает телеканал GeoTV со ссылкой на полицию. По данным телеканала, взрыв произошел вечером в районе Гусабад. Сообщается, что спасатели прибыли на место происшествия, чтобы доставить пострадавших в больницу. Полиция сейчас занимается изучением причины взрыва. Правоохранительные органы оцепили территорию и начали расследование инцидента.

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