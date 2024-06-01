В Пакистане назвали ядерный арсенал страны гарантией мира и баланса сил в регионе

Наличие ядерного оружия у Пакистана является гарантией мира в регионе, фактором сдерживания и столпом баланса сил.

Наличие ядерного оружия у Пакистана является гарантией мира в регионе, фактором сдерживания и столпом баланса сил.

Как передает Report , об этом заявил министр обороны исламской республики Хаваджа Асиф, выступая на конференции Института Стратегической Стабильности Южной Азии (SASSI), посвященной 26-й годовщине Дня величия ("Юм-э-Такбир").

Глава оборонного ведомства отметил, что ядерный потенциал исламской республики "остается надежной оборонительной мерой, сдерживающей агрессию и защищающей национальный суверенитет".

Министр подтвердил готовность Пакистана реагировать на любые угрозы национальной безопасности, добавив, что "любой акт нападения на его страну будет иметь серьезные последствия для агрессора".

Асиф также отдал дань уважения ученым, инженерам и всем причастным к ядерной программе Пакистана лицам.

Напомним, что 28 мая 1998 года Пакистан провел успешные испытания атомной бомбы, тем самым став восьмой по счету страной, официально обладающей ядерным оружием.