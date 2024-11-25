О нас

В Пакистане назвали размер ежедневных убытков из-за протестов оппозиции

В Пакистане назвали размер ежедневных убытков из-за протестов оппозиции Пакистан терпит финансовые убытки в размере 190 млрд пакистанских рупий (около $684,4 млн) ежедневно из-за протестов оппозиционной партии "Движение за справедливость".
Другие страны
25 ноября 2024 г. 02:13
В Пакистане назвали размер ежедневных убытков из-за протестов оппозиции

Пакистан терпит финансовые убытки в размере 190 млрд пакистанских рупий (около $684,4 млн) ежедневно из-за протестов оппозиционной партии "Движение за справедливость".

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на министра финансов республики Мухаммада Аурангзеба.

"Пакистан терпит колоссальные убытки в размере 190 млрд рупий ежедневно из-за перекрытия дорог и отключений сотовой связи, спровоцированных протестами оппозиции, - приводит издание слова министра. - Протесты приводят к дополнительным расходам на обеспечение безопасности".

Аурангзеб отметил, что ежедневные потери ВВП страны составляют 144 млрд рупий ($518,6 млн).

"Сокращение экспорта из-за манифестаций приводит к ежедневным потерям в размере 26 млрд рупий ($93,7 млн). Прямые иностранные инвестиции также страдают, что приводит к ежедневным потерям в 3 млрд рупий ($10,8 млн)", - сказал министр. Кроме того, убытки сельскохозяйственной и промышленной отраслей составляют 26 млрд рупий ($93,7 млн) и 20 млрд рупий ($72 млн) соответственно.

Оппозиционная партия "Движение за справедливость" 24 ноября начала общенациональную акцию протеста, чтобы вынудить федеральные власти выполнить ее требования, которые заключаются в отмене внесенных в октябре поправок к конституции исламской республики, пересмотре результатов состоявшихся в феврале парламентских выборов и освобождении политзаключенных, включая основателя партии и бывшего премьер-министра страны Имрана Хана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
20 ноября 2024 г. 12:51
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
20 ноября 2024 г. 11:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi