В Пакистане назвали размер ежедневных убытков из-за протестов оппозиции

Пакистан терпит финансовые убытки в размере 190 млрд пакистанских рупий (около $684,4 млн) ежедневно из-за протестов оппозиционной партии "Движение за справедливость".

Пакистан терпит финансовые убытки в размере 190 млрд пакистанских рупий (около $684,4 млн) ежедневно из-за протестов оппозиционной партии "Движение за справедливость".

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на министра финансов республики Мухаммада Аурангзеба.

"Пакистан терпит колоссальные убытки в размере 190 млрд рупий ежедневно из-за перекрытия дорог и отключений сотовой связи, спровоцированных протестами оппозиции, - приводит издание слова министра. - Протесты приводят к дополнительным расходам на обеспечение безопасности".

Аурангзеб отметил, что ежедневные потери ВВП страны составляют 144 млрд рупий ($518,6 млн).

"Сокращение экспорта из-за манифестаций приводит к ежедневным потерям в размере 26 млрд рупий ($93,7 млн). Прямые иностранные инвестиции также страдают, что приводит к ежедневным потерям в 3 млрд рупий ($10,8 млн)", - сказал министр. Кроме того, убытки сельскохозяйственной и промышленной отраслей составляют 26 млрд рупий ($93,7 млн) и 20 млрд рупий ($72 млн) соответственно.

Оппозиционная партия "Движение за справедливость" 24 ноября начала общенациональную акцию протеста, чтобы вынудить федеральные власти выполнить ее требования, которые заключаются в отмене внесенных в октябре поправок к конституции исламской республики, пересмотре результатов состоявшихся в феврале парламентских выборов и освобождении политзаключенных, включая основателя партии и бывшего премьер-министра страны Имрана Хана.