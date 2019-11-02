В Пакистане назвали причину пожара в поезде, унесшего жизни 73 человек

Пожар в поезде, в результате которого погибли 73 человека, произошел в результате взрыва газового баллона. На это указывают итоги расследования, проведенного оператором железнодорожного транспорта Пакистана, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Было установлено, что возгорание произошло после того, как некоторые пассажиры эконом-класса начали готовить завтрак", - рассказал исполнительный директор "Пакистанских железных дорог" Айджаз Ахмад Буриро. "Первоначальный отчет о происшествии был получен в субботу, детальные итоги расследования будут подготовлены к 20 ноябрю", - добавил Буриро.

31 октября в следовавшем из города Карачи в город Равалпинди поезде в результате взрыва газового баллона произошел пожар. По предварительным данным, погибло более 73 человек, свыше 40 ранены.