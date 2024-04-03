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В Пакистане начали расследование из-за получения судьями писем с подозрительным порошком

В Пакистане начали расследование из-за получения судьями писем с подозрительным порошком Департамент по борьбе с терроризмом полиции пакистанской столицы расследует инцидент с получением судьями Высокого суда Исламабада (IHC) писем с угрозами и подозрительным белым порошком, в котором, предположительно, могут содержаться споры сибирской язвы.
Другие страны
3 апреля 2024 г. 10:46
В Пакистане начали расследование из-за получения судьями писем с подозрительным порошком

Департамент по борьбе с терроризмом полиции пакистанской столицы расследует инцидент с получением судьями Высокого суда Исламабада (IHC) писем с угрозами и подозрительным белым порошком, в котором, предположительно, могут содержаться споры сибирской язвы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Geo News.

По его информации, такие послания были направлены главному судье IHC и еще семи судьям после того, как они призвали защитить судебную систему Пакистана от вмешательства со стороны влиятельных спецслужб страны. После вскрытия письма одному из судей потребовалась медицинская помощь из-за сильного недомогания, возникшего у него, предположительно, из-за токсичного порошка в конверте.

Как отмечает агентство, инцидент вызвал шок в юридическом сообществе Пакистана и привел к росту озабоченности относительно безопасности представителей судебной власти.

27 марта шесть судей Высокого суда Исламабада потребовали защиты от вмешательства в работу судебной системы со стороны спецслужб. Члены IHC призвали Высший судебный совет, курирующий деятельность судей, обеспечить независимость судебной власти в Пакистане.

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