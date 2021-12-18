В Пакистане на рынке прогремел взрыв, есть погибший и раненые

По меньшей мере один человек погиб, десять пострадали при взрыве на рынке в столице пакистанской провинции Белуджистан городе Кветта.

По меньшей мере один человек погиб, десять пострадали при взрыве на рынке в столице пакистанской провинции Белуджистан городе Кветта.

Как передает Report, об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на больницу.

Отмечается, что представитель гражданской больницы Кветты, доктор Васим Баиг, заявил что пострадавшие госпитализированы.

"По меньшей мере один человек погиб и еще десять пострадали в результате взрыва на рынке в городе Кветта", - информирует издание.

По данным газеты, представитель отдела по борьбе с терроризмом отметил, что взрыв был вызван взрывчатым веществом, установленным на мотоцикле. По его словам, повреждено множество транспортных средств. Силы безопасности оцепили место взрыва и занимаются сбором улик.