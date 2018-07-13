В Пакистане на предвыборном митинге прогремел второй взрыв, 20 человек погибли - ОБНОВЛЕНО

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Второй за день взрыв прогремел в ходе предвыборного митинга в Пакистане, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек и порядка 40 получили ранения, сообщает Report со ссылкой на Haber7.

Инцидент произошел в округе Мастунг, расположенном в провинции Белуджистан на западе страны.

По данным телеканала, при взрыве погиб кандидат от недавно сформировавшейся партии "Белуджистан Авами" , ее лидер Навабзада Сирай Райсани.

*** 12:03

Четыре человека погибли и по меньшей мере 31 получил ранения в результате взрыва, произошедшего неподалеку от места проведения предвыборного митинга лидера альянса ультраправых политических движений Пакистана. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает телеканал Geo TV.

Инцидент произошел сегодня утром в городе Банну, расположенном в провинции Хайбер-Пахтунхва на западе Пакистана. Взрыв произошел в 50 метрах от места проведения митинга в поддержку лидера альянса Муттахида Маджлис-э-Амаль Ахрама Хана Дуррани, который будет участвовать в парламентских выборах в стране, назначенных на 25 июля.

На место были направлены 40 полицейских. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу.

Сам Дуррани заявил Geo TV, что это пятая по счету атака на него. "Полиция говорила мне об угрозах безопасности", — заявил он, добавив, что в результате взрыва его автомобиль был уничтожен.