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В Пакистане ликвидировали двух террористов при нападении на китайских специалистов

В Пакистане ликвидировали двух террористов при нападении на китайских специалистов Силы безопасности Пакистана ликвидировали двух террористов, напавших в воскресенье на автоколонну с 23 техническими специалистами из Китая.
Другие страны
14 августа 2023 г. 15:47
В Пакистане ликвидировали двух террористов при нападении на китайских специалистов

Силы безопасности Пакистана ликвидировали двух террористов, напавших в воскресенье на автоколонну с 23 техническими специалистами из Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Express Tribune.

В Управлении общественных связей Министерства обороны Пакистана отметили, что инцидент произошел в городе Гвадар (юго-западная провинция Белуджистан), когда китайские специалисты под охраной военных направлялись в пуленепробиваемом автомобиле из местного аэропорта на экономические объекты, строящиеся с помощью КНР.

По пути следования колонны террористы привели в действие самодельные взрывные устройства и забросали автомобиль ручными гранатами. Охрана открыла огонь по нападавшим и ликвидировала двух экстремистов. Никто из китайских специалистов и сотрудников сил безопасности при атаке не пострадал.

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Версия на английском языке Pakistan kills 2 terrorists in attack on Chinese specialists

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