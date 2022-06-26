В Пакистане ликвидировали четырех боевиков

Силы безопасности Пакистана ликвидировали четырех экстремистов в округе Северный Вазиристан (северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва).
По ее данным, боевики были уничтожены в ходе антитеррористической операции пакистанского спецназа, проходившей в районе Доссали, расположенном в центральной части округа. Потерь со стороны силовиков нет. С места боестолкновения изъяты оружие и боеприпасы.
Радикальные группировки в Северном и Южном Вазиристане добиваются создания так называемого «Исламского государства Вазиристан».