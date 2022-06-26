В Пакистане ликвидировали четырех боевиков

Силы безопасности Пакистана ликвидировали четырех экстремистов в округе Северный Вазиристан (северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва).

Силы безопасности Пакистана ликвидировали четырех экстремистов в округе Северный Вазиристан (северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил телеканал Geo.tv, ссылаясь на межведомственную службу по связям с общественностью Минобороны страны.

По ее данным, боевики были уничтожены в ходе антитеррористической операции пакистанского спецназа, проходившей в районе Доссали, расположенном в центральной части округа. Потерь со стороны силовиков нет. С места боестолкновения изъяты оружие и боеприпасы.

Радикальные группировки в Северном и Южном Вазиристане добиваются создания так называемого «Исламского государства Вазиристан».