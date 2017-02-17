В Пакистане ликвидировали более 100 боевиков

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Пакистанские силовики ликвидировали более 100 террористов в рейдах и боестолкновениях в разных частях страны после крупного теракта в Сехван-Шарифе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба армии страны.

"Более 100 террористов были убиты со вчерашнего вечера и проведено внушительное число задержаний", - говорится в пресс-релизе армии.

В четверг вечером в пакистанском городе Сехван-Шариф провинции Синд на территории комплекса мавзолея суфийского философа и поэта Лала Шахбаза Каландара прогремел взрыв. Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Теракт произошел, когда на территории комплекса находилось много последователей суфизма, которые совершали регулярный ритуал. По последним данным, погибли 88 человек, еще более 300 получили ранения.