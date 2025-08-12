В Пакистане ликвидировали 50 боевиков группировки "Техрик-и-Талибан" на границе с Афганистаном

Силы безопасности Пакистана ликвидировали 50 боевиков группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан", в юго-западной провинции Белуджистан, граничащей с Афганистаном.

Силы безопасности Пакистана ликвидировали 50 боевиков группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан", в юго-западной провинции Белуджистан, граничащей с Афганистаном.

Как передает Report, об этом сообщает газета Arab News со ссылкой на отдел по связям с общественностью пакистанских Вооруженных сил.

Отмечается, что 7-9 августа силы безопасности уничтожили 47 боевиков в районе Самбаза, а в ночь на 10 августа вдоль пакистано-афганской границы была проведена операция по зачистке, в ходе которой были убиты еще 3 боевика.

"Оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества были изъяты. Силы безопасности по прежнему привержены обеспечению безопасности национальных границ и пересечению попыток саботировать мир, стабильность и прогресс Пакистана", - цитирует газета сообщение пресс-службы.