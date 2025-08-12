О нас

В Пакистане ликвидировали 50 боевиков группировки "Техрик-и-Талибан" на границе с Афганистаном

В Пакистане ликвидировали 50 боевиков группировки "Техрик-и-Талибан" на границе с Афганистаном Силы безопасности Пакистана ликвидировали 50 боевиков группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан", в юго-западной провинции Белуджистан, граничащей с Афганистаном.
Другие страны
12 августа 2025 г. 11:20
В Пакистане ликвидировали 50 боевиков группировки Техрик-и-Талибан на границе с Афганистаном

Силы безопасности Пакистана ликвидировали 50 боевиков группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан", в юго-западной провинции Белуджистан, граничащей с Афганистаном.

Как передает Report, об этом сообщает газета Arab News со ссылкой на отдел по связям с общественностью пакистанских Вооруженных сил.

Отмечается, что 7-9 августа силы безопасности уничтожили 47 боевиков в районе Самбаза, а в ночь на 10 августа вдоль пакистано-афганской границы была проведена операция по зачистке, в ходе которой были убиты еще 3 боевика.

"Оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества были изъяты. Силы безопасности по прежнему привержены обеспечению безопасности национальных границ и пересечению попыток саботировать мир, стабильность и прогресс Пакистана", - цитирует газета сообщение пресс-службы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Pakistanda "Təhrik-i-Taliban" qruplaşmasının 50 yaraqlısı öldürülüb

Самое читаемое

Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
6 августа 2025 г. 14:43
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
6 августа 2025 г. 23:06
Визит президента Ильхама Алиева в США
ФотоВизит президента Ильхама Алиева в США
9 августа 2025 г. 17:26
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
8 августа 2025 г. 20:37
Мать и двухлетний ребенок погибли в ДТП, перейдя дорогу в неположенном месте
Мать и двухлетний ребенок погибли в ДТП, перейдя дорогу в неположенном месте
5 августа 2025 г. 13:23
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
9 августа 2025 г. 01:12
В результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
ФотоВ результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
11 августа 2025 г. 00:43
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
10 августа 2025 г. 22:29
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
11 августа 2025 г. 10:44
Зеленский: РФ теперь больше настроена на перемирие
Зеленский: РФ теперь больше настроена на перемирие
6 августа 2025 г. 22:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi