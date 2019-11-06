В Пакистане лихорадкой денге за год заболело свыше 44 тысяч человек

Более 44 тысяч случаев заражения лихорадкой денге было зафиксировано в Пакистане за текущий год, что составило абсолютный рекорд для страны, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По данным местных СМИ, 66 случаев заражения привели к летальному исходу.

Согласно материалам, больше всего заболевших зарегистрировано в столице страны Исламабаде - более 12,4 тысячи. В провинции Синд сообщается о свыше 10,1 тысячах заразившихся, в Пенджабе – о свыше 9,2 тысячах случаев заражения.

Однако, несмотря на рекордное количество заразившихся, наблюдается положительная динамика в снижении количества летальных исходов. Для сравнения, в 2011 году из 27 тысяч случаев заражения было зафиксировано 370 смертей.

По данным Всемирной организации здравоохранения, денге переносится при укусах комаров, инфицированных каким-либо одним из четырех вирусов денге.