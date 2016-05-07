​В Пакистане кондитер признался в убийстве 30 человек

Баку. 7 Май. REPORT.AZ/ В Пакистане владелец магазина признался в убийстве по меньшей мере 30 человек, которым он подкладывал в сладости пестициды.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, этом сообщили в полиции.

На допросе Халид Мехмуд рассказал, что положил яд в сладости, чтобы отомстить своему старшему брату.

Мужчина заявил, что старший брат Тарик, который владел кондитерской вместе с ним, "унижал его и злоупотреблял им".

"Я хотел его проучить. Я был так зол, что добавил пестициды из бутылки в сладости, которые выпекались в то время", – рассказал он.

Отравленная партия была куплена местным жителем, который принес сладости семье и друзьям в честь рождения своего внука.

Отец ребенка, шесть из его дядей и одна тетя были в числе 30 погибших. Умерли также пять детей и еще четверо пострадавших все еще находятся в больнице.