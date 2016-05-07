​В Пакистане кондитер признался в убийстве 30 человек

Баку. 7 Май. REPORT.AZ/ В Пакистане владелец магазина признался в убийстве по меньшей мере 30 человек, которым он подкладывал в сладости пестициды.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, этом сообщили в полиции.
На допросе Халид Мехмуд рассказал, что положил яд в сладости, чтобы отомстить своему старшему брату.
Мужчина заявил, что старший брат Тарик, который владел кондитерской вместе с ним, "унижал его и злоупотреблял им".
"Я хотел его проучить. Я был так зол, что добавил пестициды из бутылки в сладости, которые выпекались в то время", – рассказал он.
Отравленная партия была куплена местным жителем, который принес сладости семье и друзьям в честь рождения своего внука.
Отец ребенка, шесть из его дядей и одна тетя были в числе 30 погибших. Умерли также пять детей и еще четверо пострадавших все еще находятся в больнице.
News DepartmentАвтор новости
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