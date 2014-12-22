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    В Пакистане казнят около 500 террористов

    Эти обвиянемые были ранее приговорены судом к высшей мере наказания

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Пакистане в течение ближайших нескольких недель казнят около 500 террористов, приговоренных ранее к высшей мере наказания. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявил министр внутренних дел страны Чоудри Нисар Али Хан.

    17 декабря премьер-министр Пакистана Наваз Шариф снял мораторий на смертную казнь, действовавший в Пакистане с 2008 года. Это решение было принято после атаки боевиков движения "Техрик-и-талибан Пакистан" на одну из средних школ города Пешавар (провинция Хайбер-Пахтунхва), которая была совершена 16 декабря.

    Жертвами теракта стали 148 человек, в том числе более 130 детей.

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