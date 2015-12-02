​В Пакистане казнены четыре боевика, причастных к захвату школы

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Четверо боевиков, причастных к организации нападения на школу в пакистанском городе Пешаваре в декабре 2014 года, были казнены сегодня в тюрьме Кохата, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Отметим, что 16 декабря прошлого года в Пешаваре на северо-западе Пакистана семь вооруженных боевиков террористического движения "Техрик-и-Талибан Пакистан" захватили школу, в которой обучались около 500 детей военнослужащих пешаварского гарнизона.

В результате теракта погибли 145 человек, включая 132 учащихся в возрасте от 9 до 14 лет, порядка 114 заложников получили ранения.