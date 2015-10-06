​В Пакистане из-за забастовки пилотов отменены 70 авиарейсов

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 70 авиарейсов - как внутренних, так и международных - были отменены в Пакистане за минувшие сутки в результате забастовки пилотов авиакомпании "Пакистанские международные авиалинии" (Pakistan International Airlines- PIA), которая является главным авиаперевозчиком страны, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

На прошлой неделе профсоюз пилотов PIA обратился к руководству компании и правительству страны с просьбой повысить зарплату и другие социальные выплаты, а также улучшить условия труда. Однако Кабинет министров Пакистана после рассмотрения петиции отказал летчикам в выполнении их требований, после чего последние приняли решение объявить забастовку. Как сообщается, авиакомпания уже понесла убытки на сумму порядка 500 млн. пакистанских рупий (около 5 млн. долларов США).

Руководство авиакомпании обратилось к бастующим пилотам с требованием прекратить акцию протеста, пригрозив в противном случае их уволить.