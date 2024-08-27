В Пакистане из-за нападения смертника погибли четыре человека

По меньшей мере 4 человека погибли, еще 15 получили ранения в результате нападения террориста-смертника в провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане.

По меньшей мере 4 человека погибли, еще 15 получили ранения в результате нападения террориста-смертника в провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Dawn.

Инцидент произошел в понедельник утром в районе населенного пункта Размак, расположенного в округе Северный Вазиристан. Целью нападавшего был бывший полевой командир одной из действующих в этом регионе террористических группировок, ранее сдавшийся властям Пакистана.

Террорист-смертник атаковал автомобиль, в котором находился бывший боевик. В результате взрыва 4 человека погибли, 15 получили ранения.

Пострадавшие были доставлены в ближайшие медучреждения.

Радикальные группировки в Северном и Южном Вазиристане добиваются создания так называемого Исламского государства Вазиристан.

Вазиристан расположен в пакистанской зоне племен на границе с Афганистаном. Этот высокогорный регион считается одной из горячих точек Пакистана из-за активизации действующих там боевиков "Аль-Каиды", а также группировки "Фитна аль-Кхаваридж" (ранее была известна как "Техрик-и-Талибан Пакистан", или "Движение талибов Пакистана", в конце июля 2024 года переименована постановлением правительства исламской республики) и других экстремистских структур.