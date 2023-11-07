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В Пакистане из-за нападения на завод буровой компании погибли двое полицейских

В Пакистане из-за нападения на завод буровой компании погибли двое полицейских Двое полицейских погибли, еще трое пострадали в результате нападения вооруженной группы людей на завод нефтяной буровой компании в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны.
Другие страны
7 ноября 2023 г. 11:40
В Пакистане из-за нападения на завод буровой компании погибли двое полицейских

Двое полицейских погибли, еще трое пострадали в результате нападения вооруженной группы людей на завод нефтяной буровой компании в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Xinhua.

По данным полиции, утром не менее 20 вооруженных боевиков попытались проникнуть на территорию завода в округе Дера-Исмаил-Хан. Правоохранители отразили атаку у главного входа. На заводе организовали многоуровневую охрану из представителей полиции и военизированных формирований, которые находились в состоянии повышенной готовности из-за увеличения террористических нападений в стране, пояснил представитель полиции.

Всех пострадавших госпитализировали, информации об их состоянии не приводится. Нападавшие скрылись в холмистой местности, полиция устанавливает их принадлежность к каким-либо группировкам.

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